Esordio in Champions, gol, cori nello spogliatoio e discorso: la serata di David Boly

Al suo debutto in Champions League, il 17enne David Boly non si è risparmiato, vivendo una serata indimenticabile. Entrato in campo al 75° minuto contro il Villarreal (6-0 il finale, ndr), il giovane terzino destro del Paris Saint-Germain ha segnato il suo primo gol da professionista quattro minuti dopo e coronato così nel modo migliore possibile il suo esordio europeo.

"Quando Luis Enrique mi ha detto di andare a riscaldarmi, sono subito entrato nel mio piccolo mondo. Poi mi ha detto di tornare. Gli ho detto che avrei fatto quello che faccio sempre, quello che faccio con i giovani, non stressarmi, giocare il mio calcio e ha dato i suoi frutti. È stato incredibile, onestamente. È il frutto del mio lavoro di tanti anni, da quando ero un bambino", ha dichiarato Boly al sito ufficiale del PSG. Nello spogliatoio, i suoi compagni di squadra hanno festeggiato il suo primo gol scandendo il suo nome e chiedendogli di fare un discorso.