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Esordio in Champions, gol, cori nello spogliatoio e discorso: la serata di David Boly

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 13:11Calcio estero
04.11.2026 13:11Calcio estero
Fonti preferite
Il terzino del PSG ha festeggiare la prima in Champions con l'ultimo gol della sfida contro il Villarreal
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Al suo debutto in Champions League, il 17enne David Boly non si è risparmiato, vivendo una serata indimenticabile. Entrato in campo al 75° minuto contro il Villarreal (6-0 il finale, ndr), il giovane terzino destro del Paris Saint-Germain ha segnato il suo primo gol da professionista quattro minuti dopo e coronato così nel modo migliore possibile il suo esordio europeo.

"Quando Luis Enrique mi ha detto di andare a riscaldarmi, sono subito entrato nel mio piccolo mondo. Poi mi ha detto di tornare. Gli ho detto che avrei fatto quello che faccio sempre, quello che faccio con i giovani, non stressarmi, giocare il mio calcio e ha dato i suoi frutti. È stato incredibile, onestamente. È il frutto del mio lavoro di tanti anni, da quando ero un bambino", ha dichiarato Boly al sito ufficiale del PSG. Nello spogliatoio, i suoi compagni di squadra hanno festeggiato il suo primo gol scandendo il suo nome e chiedendogli di fare un discorso.

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