Morte Jesús de Miguel, Lautaro Spatz difende Owono: "Non farebbe mai del male a nessuno"

Il difensore dell'Andorra Lautaro Spatz ha pubblicato un'emozionante lettera sul proprio profilo Instagram per dire la sua sulla fatale tragedia avvenuta durante la partita contro il Tenerife, in cui il calciatore Jesús de Miguel ha perso la vita in seguito a un tragico scontro fortuito sul terreno di gioco. Spatz, che è stato uno dei primi a soccorrere il collega sul prato dello stadio Heliodoro Rodríguez — aiutando persino a trasportare la barella insieme ai sanitari —, ha voluto utilizzare il comunicato per esprimere il dolore devastante dell'intera squadra e scagionare totalmente il compagno, il portiere Jesús Owono.

Nel suo messaggio, il difensore argentino ha trasmesso tutta la commozione e lo sbigottimento provati dai giocatori di entrambe le formazioni: "Ci sono momenti in cui il calcio perde completamente senso. Momenti che ti segnano per sempre e che ti fanno capire quanto possa essere fragile la vita. Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che nessuno di noi dimenticherà mai; una tragedia che ci ha lasciato completamente a pezzi, senza parole e con una tristezza difficile da spiegare", ha scritto Spatz, estendendo subito dopo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Jesús, così come a tutta la tifoseria e al mondo del calcio.

Infine, Spatz ha voluto rivolgere un pensiero particolare e di totale vicinanza al proprio compagno di squadra, profondamente segnato dall'accaduto: "Voglio anche spendere due parole per il mio compagno, portiere e amico, che sta soffrendo enormemente per quanto successo. Chi lo conosce sa perfettamente che tipo di persona sia, quanto stia male in questo momento e che non avrebbe mai avuto alcuna intenzione di fare del male a nessuno".