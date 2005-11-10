Scott Parker torna a casa: il West Ham lo annuncia come successore di Espirito Santo

Il West Ham United ha annunciato l'ingaggio di Scott Parker come nuovo allenatore della prima squadra maschile. L'ex capitano degli Hammers, 46 anni, ha sottoscritto un contratto di due anni e mezzo con il club del London Stadium e debutterà immediatamente in panchina nella sfida di EFL Championship contro il Cardiff City. Parker sarà affiancato dai collaboratori tecnici Steve Potts, Gerard Prenderville e Billy Lepine, avvalendosi inoltre della stretta collaborazione dell'ex compagno di squadra Mark Noble; la composizione definitiva dello staff tecnico verrà resa nota prossimamente.

L'ex allenatore di Fulham, Bournemouth e Burnley approda sulla panchina degli Hammers forte di un curriculum di assoluto rilievo, caratterizzato da tre storiche promozioni dalla Championship alla Premier League ottenute alla guida di tutti e tre i club rispettivamente nel 2020, 2022 e 2025. Un percorso straordinario incoronato dal riconoscimento come miglior allenatore della Championship nella stagione 2024/25 alla guida del Burnley.

Per Parker si tratta di un suggestivo ritorno a casa: da calciatore ha infatti collezionato 129 presenze tra il 2007 e il 2011 con la maglia del West Ham, aggiudicandosi per tre stagioni consecutive il premio di Hammer of the Year e vincendo il prestigioso riconoscimento di calciatore dell'anno della Football Writers' Association nel 2010/11, eguagliando una leggenda del club come Bobby Moore.