Luis Enrique: "Perdere domani e vincere la Champions come un anno fa? Metterei la firma"

Alla vigilia dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League contro il Newcastle, Luis Enrique ha parlato alla stampa con la consueta franchezza. L’allenatore del Paris Saint-Germain ha ribadito l’importanza di affrontare la partita al 100%, pur non nascondendo la sua prospettiva a lungo termine: "Se domani perdessimo e finissimo quindicesimi in campionato, firmerei comunque per vincere la Champions, come l’anno scorso. Questo è il nostro obiettivo da inizio stagione".

L’asturiano ha sottolineato l’importanza della fiducia nei giovani, parlando del neoacquisto Dro Fernández, arrivato dal Barcellona: "È il momento di dare fiducia a tutti i giocatori. Amiamo i giovani talenti, cercare giocatori di qualità non è facile, ma possono diventare importanti per noi in futuro. Rimaniamo aperti al mercato per cogliere ogni opportunità".

Luis Enrique ha inoltre precisato che la gestione dei rientri dei giocatori è fondamentale: Achraf Hakimi, ad esempio, ha completato gli ultimi tre allenamenti e potrebbe essere incluso tra i convocati. "Ogni giocatore ha la sua storia e le sue condizioni. Domani ci sarà chi merita di giocare anche se dovrà partire dalla panchina: è la vita di un allenatore".

Il tecnico ha parlato anche degli aspetti tattici: il PSG affronterà un Newcastle fisico e dinamico, in cui controllare tutte le fasi di gioco, compresi i calci piazzati, sarà fondamentale. Riguardo alla partita del 2023, terminata 4-1 per gli inglesi, Luis Enrique ha commentato con filosofia: "Non ricordo i dettagli, solo il risultato. Nessuna squadra vince sempre, nessuna perde sempre. Fa parte del percorso che devi accettare". Infine, l’allenatore ha ribadito l’obiettivo stagionale: "Siamo pronti, con i giocatori recuperati, a dare il massimo domani. La top-8 è il nostro traguardo, ma ogni partita futura sarà altrettanto decisiva".