Lutto nel calcio africano: a 45 anni è morto Ludovic Assemoassa, ex nazionale togolese

L’Olympique Lione ha annunciato oggi, attraverso un messaggio pubblicato sui social, la scomparsa di Ludovic Assemoassa, ex calciatore del club e internazionale togolese. Aveva 45 anni. "Ludovic Assémoassa, ragazzo cresciuto nella nostra Academy e nazionale del Togo, ci ha lasciati", ha scritto l’OL, ricordando un uomo "profondamente amato ovunque abbia giocato o allenato". Il club ha rivolto le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e alla società Lyon-La Duchère, dove Assémoassa lavorava come allenatore.

Nato a Lione, difensore elegante e generoso, Assémoassa si era formato nelle giovanili dell’OL senza però arrivare a debuttare in prima squadra. La sua carriera professionistica era decollata nel 2001, quando aveva lasciato la città natale per unirsi al Clermont. Con il club dell’Alvernia aveva disputato oltre cento partite in Ligue 2, diventando un punto di riferimento della squadra. Successivamente aveva vissuto un’esperienza in Spagna, tra Ciudad Murcia e Granada, con 34 presenze in Segunda División e un’apparizione in Copa del Rey.

Il momento più alto della sua carriera arrivò nel 2006: convocato dal Togo per il Mondiale in Germania, partì titolare nella sfida inaugurale contro la Svizzera. Un infortunio grave - la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro - pose però fine al suo torneo già dopo quella gara, impedendogli di affrontare la Francia. In totale aveva collezionato cinque presenze con la nazionale togolese. Appesi gli scarpini al chiodo, Assémoassa si era dedicato alla carriera da tecnico, guidando Lyon-La Duchère in National 3. Una carriera e una vita spezzate troppo presto.