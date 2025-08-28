Ufficiale Mainz, blindato il classe 2005 Weiper: il centravanti tedesco ha firmato fino al 2029

Il Mainz ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di Nelson Weiper, attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del club. Il calciatore ha infatti firmato un contratto fino al 2029, tre anni in più rispetto alla scadenza del precedente accordo. Weiper è al Mainz dal 2012 e nell’ottobre 2022 ha esordito in prima squadra in Bundesliga, ad appena 17anni, contro il Friburgo per poi segnare pochi mesi dopo il suo primo gol nella massima serie tedesca in un 4-0 contro il Borussia Monchengladbach. Da allora per il 2005 sono state cinque le reti messe a segno in 41 presenze con due assist.

“Nelson non è solo un talento eccezionale con indiscusse qualità atletiche, ma soprattutto un vero nativo di Magonza. - ha spiegato il direttore sportivo Christian Heidel ai canali ufficiali del club - È nato qui e si impegna con tutto il cuore. Nelson si identifica con il club, la città e la sua città natale. Siamo lieti che si impegni con il Mainz 05 per altri quattro anni, dove ha iniziato a giocare a calcio 13 anni fa".

"Il Mainz è il passo giusto per me, anche per il futuro. Mi sento molto a mio agio qui, è la squadra perfetta per me, sia dal punto di vista sportivo che personale. La dirigenza e l'allenatore hanno fiducia in me e voglio ripagare questa fiducia sul campo. - sono invece le parole di Weiper - Sono nato a Mainz, amo questa città e il club e sono molto felice di continuare a giocare davanti alla mia famiglia, ai miei amici e agli straordinari tifosi della MEWA ARENA".