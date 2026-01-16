Man City, Guardiola: "Dopo una stagione come la scorsa, un altro club mi avrebbe esonerato"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato della longevità della sua esperienza all'Etihad Stadium. Questa è la sua decima stagione alla guida della squadra:

"Questione di risultati. "Se non vinci, vieni licenziato. Se non vinciamo, verrò licenziato anch'io. Abbiamo vinto molto, ecco perché sono seduto qui. Non c'è altro segreto. In un altro club non sarei stato confermato, dopo la scorsa stagione. Sono più pazienti, forse anche per quello che abbiamo fatto in passato. Abbiamo avuto tre mesi davvero brutti. Il passato è stato davvero positivo, ed è per questo che sono ancora qui".

54 anni, Guardiola è alla guida del City da luglio 2016. Il suo palmarès con gli inglesi è di 6 Premier League, 2 FA Cup, 4 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.