Bolide di Zirkzee, Mount completa la rimonta: 2-1 al Palace, lo United è 5º in Premier League
La quarta è quella buona. Due pareggi e una sconfitta, ma questa volta in Premier League il Manchester United non butta via punti: grande rimonta operata dai Red Devils, al rigore di Mateta nel primo tempo risponde il bolide dell'ex Bologna Zirkzee e la rete di Mount al 63'. Con 4 minuti di recupero concessi nel finale e qualche rischio di troppo preso da Casemiro al limite dell'area con un'ultima speranza data al Crystal Palace, i giochi si chiudono 2-1 per Ruben Amorim e i suoi ragazzi.
Missione compiuta, dunque: lo United aggancia l'Aston Villa al 5º posto ed entra nella top 6 di Premier League con 21 punti. Scavalcando anche gli stessi Glaziers in classifica.
Il risultato
Crystal Palace - Manchester United 1-2
26' rigore Mateta (C), 54' Zirkzee (M), 63' Mount (M)
Formazioni ufficiali
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino.
A disposizione: Benitez, Nketiah, Uche, Clyne, Lerma, Hughes, Esse, Canvot, Devenny.
Allenatore: Glasner.
Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Amad, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot, Mbeumo, Mount, Zirkzee.
A disposizione: Bayindir, Dorgu, Martinez, Mazraoui, Malacia, Ugarte, Heaven, Mainoo, Lacey.
Allenatore: Amorim.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Crystal Palace-Manchester United 1-2
Ore 15 Aston Villa-Wolverhampton
Ore 15 Nottingham-Brighton
Ore 15 West Ham-Liverpool
Ore 17.30 Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Manchester United 21*
7. Crystal Palace 20*
8. Bournemouth 19*
9. Brighton 19
10. Brentford 19*
11. Tottenham 18*
12. Newcastle 18*
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*Una partita in più