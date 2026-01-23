Manchester City, Kalvin Phillips può partire: ipotesi prestito al Wolverhampton

Il futuro di Kalvin Phillips potrebbe essere lontano dal Manchester City. Il centrocampista inglese è infatti finito nel mirino del Wolverhampton Wanderers, alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero già in corso dei contatti tra le parti per un possibile trasferimento prima della chiusura della finestra invernale. I Wolves sono pienamente coinvolti nella lotta per la salvezza in Premier League e intendono aumentare qualità ed esperienza in mezzo al campo.

Phillips potrebbe rappresentare un innesto importante qualora riuscisse a ritrovare fiducia e continuità. La sua carriera ha infatti subito una brusca frenata dopo il trasferimento al Manchester City, dove non è mai riuscito a riproporre i livelli mostrati ai tempi del Leeds United, quando era considerato uno dei migliori centrocampisti difensivi del campionato.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno a Elland Road, ma al momento un trasferimento al Wolverhampton sembra una soluzione più concreta. A Manchester Phillips ha faticato a trovare spazio e la necessità di giocare con continuità resta una priorità assoluta. I Wolves potrebbero garantirgli maggior minutaggio e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Affinché il trasferimento vada in porto, il Manchester City dovrebbe farsi carico di una parte dell’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce circa 150 mila sterline a settimana, una cifra fuori portata per il club di Wolverhampton.

L’ipotesi del prestito appare dunque la soluzione più percorribile: consentirebbe ai Wolves di rinforzare il centrocampo senza un investimento economico rilevante, aggiungendo fisicità e solidità difensiva. Qualora Phillips dovesse convincere nella seconda parte della stagione, il club potrebbe poi valutare l’eventuale acquisto a titolo definitivo.