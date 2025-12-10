Manchester City, Gvardiol: "Come si prepara la gara col Real? Gioco a calcio per serate così"

Manca sempre meno al fischio di inizio in programma alle 21:00 per il big match tra Real Madrid e Manchester City che va in scena al Santiago Bernabeu. Prima della partita, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il difensore croato della formazione ospite Josko Gvardiol. Queste le sue parole sulla gara: "E' fantastico essere qui in questo stadio. Il Real Madrid sappiamo che grande club sia e non vediamo l'ora di giocare".

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno. In Premier siete tornati in carreggiata.

"Si stiamo tornando in carreggiata, in Premier League stiamo facendo molto bene ma ora siamo concentrati sulla Champions League e vogliamo risalire in classifica anche qui".

Da difensore, come si prepara una partita contro questi campioni?

"E' una motivazione in più, è il motivo per cui giochi a calcio: vuoi sempre giocare contro i migliori, il Real ne ha tanti di calciatori tra i migliori ma noi siamo pronti".