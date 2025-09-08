Ufficiale Manchester City, nuova esperienza per Josh Wilson-Esbrand: giocherà nel Radomiak Radom

Nuova avventura per Josh Wilson-Esbrand, che va nel campionato polacco, come si legge sul sito ufficiale del Manchester City: "Il difensore Josh Wilson-Esbrand si è unito al Radomiak Radom con la formula del prestito stagionale, in attesa dell'autorizzazione internazionale. Il 22enne trascorrerà la stagione 2025/26 con il club polacco dell'Ekstraklasa, che dopo sette partite di campionato si trova all'ottavo posto in classifica.

Prodotto del settore giovanile del Manchester City, Wilson-Esbrand ha esordito in prima squadra nel settembre 2021 in una vittoria di Carabao Cup per 6-1 contro il Wycombe Wanderers. Da allora ha collezionato altre due presenze con la squadra di Pep Guardiola prima di maturare preziose esperienze in prestito allo Stade de Reims in Francia, poi al Cardiff City e infine allo Stoke City, dove ha collezionato sette presenze nella seconda parte della stagione 2024/25.

Ora, il laterale veloce e potente cercherà di proseguire il suo percorso di crescita in Polonia. Tutto il Manchester City augura a Josh buona fortuna per la sua esperienza in prestito".