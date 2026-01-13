Carabao Cup, il Manchester City ipoteca la finale: Semenyo a segno anche col Newcastle

Spettacolo e tensione non sono mancati nella semifinale di Coppa di Lega inglese andata in scena stasera. Al St James’ Park, il Newcastle arrivava all’appuntamento forte di quattro vittorie consecutive, ma si è dovuto arrendere a un Manchester City più lucido e cinico, capace di imporsi per 2-0 e ipotecare l’accesso alla finale.

Il primo tempo è stato equilibrato, con le due squadre attente a non scoprirsi e poche occasioni realmente nitide. La svolta è arrivata nella ripresa, quando la formazione di Pep Guardiola ha alzato ritmo e qualità, prendendo progressivamente il controllo del match. A sbloccare la gara è stato Antoine Semenyo, nuovo acquisto dei Cityzens, protagonista di un inserimento perfetto: appostato sul secondo palo, si è trasformato in un vero centravanti, spingendo in rete il cross teso di Jérémy Doku. Un gol, il secondo in due partite ufficiali, che ha premiato la maggiore supremazia del City nel secondo tempo.

Il Newcastle ha provato a reagire, ma senza riuscire a riequilibrare l’incontro. Nel finale, con i padroni di casa sbilanciati in avanti, è arrivato il colpo del definitivo k.o.: al termine del lungo recupero, Rayan Cherki - entrato al 77’ - ha firmato il raddoppio, chiudendo la partita e spegnendo le speranze dei Magpies. Un successo meritato per il Manchester City, che dovrà difendere il vantaggio al ritorno per staccare il pass per la finale.