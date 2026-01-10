Manchester United, casting allenatore. Dopo Carrick, oggi primo incontro con Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer è pronto per il suo primo incontro faccia a faccia con la dirigenza del Manchester United: oggi, sabato 10 gennaio, secondo Sky Sport è previsto il primo contatto di persona. Il suo non è comunque l'unico nome in lizza. Secondo l'emittente infatti Michael Carrick avrebbe già avuto un incontro con il club per parlarne.

L'interruzione del rapporto con Ruben Amorim è stata decisa lunedì e, nel mezzo, lo United ha già giocato una gara, pareggiata mercoledì sera contro il Burnley, in trasferta. Alla guida della squadra c'era Darren Fletcher, attuale tecnico ad interim della squadra dopo la separazione dal tecnico portoghese.

Ora l'obiettivo sembra essere quello di trovare il profilo giusto quantomeno per traghettare la squadra fino al termine della stagione. Ruud van Nistelrooy e l'attuale allenatore Fletcher sono stati presi in considerazione per il posto, ma sia Solskjaer che Carrick rimangono in prima linea nei piani dello United.

Tuttavia, il club rimane paziente riguardo al processo, con qualsiasi decisione che ora sembra improbabile venga presa prima della sfida di FA Cup di domenica contro il Brighton. Fletcher ha detto proprio ieri che non ha avuto nuovi colloqui sul suo futuro al Man Utd mentre si prepara per la sua seconda partita in panchina, contro il Brighton.