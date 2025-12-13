L'Arsenal tenta l'allungo, il Liverpool ritrova Salah: il programma odierno della Premier League
Si apre oggi il programma della sedicesima giornata di Premier League. Alle 15:00 l'Arsenal accoglie in casa il fanalino di coda Wolverhampton, ancora a secco di vittorie. A Stamford Bridge il Chelsea se la vedrà con un Everton in grande spolvero, mentre ad Anfield il Liverpool riabbraccia Salah dopo le polemiche settimanali che lo avevano escluso dalla trasferta di San Siro contro l'Inter e affronterà il Brighton. Più tardi la sfida tra Burnley e Fulham.
Questo il programma della 16ª giornata di Premier League
Sabato 13 dicembre 2025
15:00 – Arsenal vs Wolves
15:00 – Chelsea vs Everton
15:00 – Liverpool vs Brighton & Hove Albion
17:30 – Burnley vs Fulham
Domenica 14 dicembre 2025
14:00 – Crystal Palace vs Manchester City
14:00 – Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
14:00 – Sunderland vs Newcastle United
14:00 – West Ham United vs Aston Villa
16:30 – Brentford vs Leeds United
Lunedì 15 dicembre 2025
20:00 – Manchester United vs Bournemouth
