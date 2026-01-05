Manchester United, sgarbo al Chelsea? Clamorosa idea Maresca: è libero sul mercato

Una vittoria nelle ultime 5 partite, tra cui 2 pareggi scialbi contro Wolverhampton e Leeds. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso di pazienza del Manchester United è stato il duro attacco in pubblico di Ruben Amorim nei confronti dell'operato della dirigenza dei Red Devils in seguito all'ultima partita di Premier League. I piani alti del club inglese non ci hanno più visto ed è stata presa la decisione più estrema: il licenziamento in tronco. Poco dopo un anno dal suo arrivo dallo Sporting Lisbona (novembre 2024), per sostituire Erik ten Hag.

I Red Devils ora sono alla ricerca di un volto a cui consegnare il timone della squadra e - secondo quanto rivelato da Sky Sport - nella lista figurerebbe anche Enzo Maresca. Esattamente, proprio il tecnico italiano che ha chiuso bruscamente i rapporto con il Chelsea e ora è libero e disponibile sul mercato. Il direttore sportivo Omar Berrada ha già un legame con l'ex Parma, in quanto fu proprio lui a portarlo al Manchester City da vice-Guardiola.

La rottura tra Maresca e il Chelsea, come detto, è stata forte. A tal punto che nella durata rimanente del contratto che aveva siglato con i Blues 18 mesi fa (da 5 anni più uno opzionale) l'allenatore italiano ha rinunciato a 14 milioni di sterline (oltre 16 milioni di euro) pur di recidere in fretta e furia il rapporto con il club londinese entro l'inizio del 2026. Con Maresca in panchina i Blues hanno vinto la Conference League e il Mondiale per Club - in finale contro il PSG campione d'Europa - giusto la scorsa stagione.