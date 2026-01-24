Ufficiale Manchester United, un giovane va a farsi le ossa: Amass ceduto in prestito al Norwich

Il Manchester United si muove in uscita. E' di oggi, infatti, la notizia della cessione del giovane terzino sinistro Harry Amass al Norwich. Di seguito il comunicato del club gialloverde: "Il Norwich City ha completato l'acquisto in prestito di Harry Amass dal Manchester United fino alla fine della stagione 2025/26. Il diciottenne ha trascorso la prima metà della stagione in prestito allo Sheffield Wednesday, giocando 21 partite nello Sky Bet Championship per gli Owls. Indosserà la maglia numero due durante la sua permanenza nel club.

Il terzino sinistro è nato a Londra ed è entrato a far parte del Watford all'età di nove anni, prima di trasferirsi al Manchester United nell'agosto 2023. Ha esordito in prima squadra con i Red Devils nel marzo 2025, subentrando in una partita di Premier League in trasferta contro il Leicester City. Il mese successivo, ha esordito da titolare con il club contro il Newcastle United. A livello internazionale, Amass ha militato nella nazionale giovanile inglese. Il trasferimento del prestito è soggetto all'approvazione della FA e dell'EFL".