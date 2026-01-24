Delirio Bournemouth, beffa atroce per il Liverpool: le Cherries vincono 3-2 al fotofinish
Partita completamente folle quella tra Bournemouth e Liverpool, chiusa con il successo dei padroni di casa per 3-2. Cherries avanti 2-0 dopo 33', grazie alle reti di Evanilson e Jimenez. La squadra di Slot però reagisce, portando il punteggio sul 2-2 con l'incornata di Van Dijk e con l'ennesima punizione vincente di Szoboszlai. Le emozioni però non sono finite, perché ad un soffio dal gong Adli regala tre punti da sogno a Iraola. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Sabato 24 gennaio
West Ham - Sunderland 3-1
Burnley - Tottenham 2-2
Fulham - Brighton 2-1
Manchester City - Wolverhampton 2-0
Bournemouth - Liverpool 3-2
Domenica 25 gennaio
Brentford - Nottingham Forest ore 15:00
Crystal Palace - Chelsea ore 15:00
Newcastle - Aston Villa ore 15:00
Arsenal - Manchester United ore 17:30
Lunedì 26 gennaio
Everton - Leeds ore 21:00
La classifica
1. Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)
2. Manchester City - 46 (23)
3. Aston Villa - 43 (22)
4. Liverpool - 36 (23)
5. Manchester United - 35 (22)
6. Chelsea - 34 (22)
7. Fulham - 34 (23)
8. Brentford - 33 (22)
9. Newcastle - 33 (22)
10. Sunderland - 33 (23)
11. Everton - 32 (22)
12. Brighton & Hove Albion - 30 (23)
13. AFC Bournemouth - 30 (23)
14. Crystal Palace - 28 (22)
15. Tottenham - 28 (23)
16. Leeds - 25 (22)
17. Nottingham Forest - 22 (22)
18. West Ham - 20 (23)
19. Burnley - 15 (23)
20. Wolverhampton - 8 (23)