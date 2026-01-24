Delirio Bournemouth, beffa atroce per il Liverpool: le Cherries vincono 3-2 al fotofinish

Partita completamente folle quella tra Bournemouth e Liverpool, chiusa con il successo dei padroni di casa per 3-2. Cherries avanti 2-0 dopo 33', grazie alle reti di Evanilson e Jimenez. La squadra di Slot però reagisce, portando il punteggio sul 2-2 con l'incornata di Van Dijk e con l'ennesima punizione vincente di Szoboszlai. Le emozioni però non sono finite, perché ad un soffio dal gong Adli regala tre punti da sogno a Iraola. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Sabato 24 gennaio

West Ham - Sunderland 3-1

Burnley - Tottenham 2-2

Fulham - Brighton 2-1

Manchester City - Wolverhampton 2-0

Bournemouth - Liverpool 3-2

Domenica 25 gennaio

Brentford - Nottingham Forest ore 15:00

Crystal Palace - Chelsea ore 15:00

Newcastle - Aston Villa ore 15:00

Arsenal - Manchester United ore 17:30

Lunedì 26 gennaio

Everton - Leeds ore 21:00

La classifica

1.⁠ ⁠Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)

2.⁠ ⁠Manchester City - 46 (23)

3.⁠ ⁠Aston Villa - 43 (22)

4.⁠ ⁠Liverpool - 36 (23)

5.⁠ ⁠Manchester United - 35 (22)

6.⁠ ⁠Chelsea - 34 (22)

7.⁠ ⁠Fulham - 34 (23)

8.⁠ ⁠Brentford - 33 (22)

9.⁠ ⁠Newcastle - 33 (22)

10.⁠ ⁠Sunderland - 33 (23)

11.⁠ ⁠Everton - 32 (22)

12.⁠ ⁠Brighton & Hove Albion - 30 (23)

13.⁠ ⁠AFC Bournemouth - 30 (23)

14.⁠ ⁠Crystal Palace - 28 (22)

15.⁠ ⁠Tottenham - 28 (23)

16.⁠ ⁠Leeds - 25 (22)

17.⁠ ⁠Nottingham Forest - 22 (22)

18.⁠ ⁠West Ham - 20 (23)

19.⁠ ⁠Burnley - 15 (23)

20.⁠ ⁠Wolverhampton - 8 (23)