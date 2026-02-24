Laporta rivela: "Nel 2024 abbiamo rifiutato un'offerta da 250 milioni del PSG per Yamal"

Clamorosa rivelazione di Joan Laporta su Lamine Yamal. Il presidente del Barcellona ha svelato che il Paris Saint-Germain aveva presentato un’offerta monstre da 250 milioni di euro per il talento catalano quando aveva appena 17 anni. "Alcuni pensavano che fossimo pazzi", ha raccontato Laporta ai microfoni di Jijantes, spiegando come il club blaugrana abbia respinto senza esitazioni la proposta del club parigino. "Quando il PSG ci ha offerto 250 milioni di euro per Lamine Yamal e abbiamo detto no, lui aveva ancora 17 anni", ha aggiunto, rivendicando con orgoglio la scelta della dirigenza.

Secondo quanto emerso, a Parigi vedevano in Yamal l’erede perfetto di Kylian Mbappé, trasferitosi al Real Madrid nell’estate 2023. Un investimento faraonico che avrebbe potuto riscrivere il mercato, ma che non ha scalfito la posizione del Barcellona. Dalle parti del Camp Nou, infatti, la linea è sempre stata chiara: nessuna cifra avrebbe convinto il club a privarsi di uno dei gioielli più preziosi usciti dalla Masia negli ultimi anni. Yamal è considerato un pilastro del progetto tecnico e il simbolo della nuova generazione blaugrana.

Un talento cristallino, le cui potenzialità sono emerse subito e hanno conquistato tutti gli addetti ai lavori. Il PSG ci aveva visto giusto ma i catalani non hanno ceduto, mantenendo in rosa un giocatore generazionale.