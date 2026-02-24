Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Perché arbitra una donna?". Marques punito dal Bragantino: la punizione è esemplare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:27Calcio estero
Michele Pavese

Il Red Bull Bragantino ha deciso di intervenire con una sanzione esemplare nei confronti del difensore Gustavo Marques, colpendolo con una multa pari al 50% dello stipendio dopo le dichiarazioni sessiste rivolte all’arbitra Daiane Muniz al termine della sconfitta per 2-1 contro il São Paulo, costata l’eliminazione dal Paulistão.

Il centrale brasiliano, arrivato in prestito dal Benfica, aveva contestato duramente la direzione arbitrale nel post-partita, affermando che la Federação Paulista non dovrebbe designare una donna per incontri di tale importanza. Parole davvero molto inopportune, che hanno immediatamente acceso le polemiche e generato una forte reazione nell’opinione pubblica, non solo in Brasile. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha spiegato che, oltre alla decurtazione salariale, il giocatore non sarà convocato per la prossima sfida contro l’Athletico-PR. Una scelta netta, volta a ribadire la linea della società contro qualsiasi forma di discriminazione.

Il Bragantino ha inoltre annunciato che l’importo della multa sarà devoluto alla ONG Rendar, organizzazione impegnata nel sostegno alle donne in situazione di vulnerabilità nella regione. Parallelamente, la dirigenza ha avviato un confronto con l’associazione e con altre istituzioni locali per rafforzare progetti sociali ed educativi già attivi durante l’anno, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza e rispetto sia all’interno del club sia nella comunità.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV