Un anno fa era in terza serie tedesca, domani al Bernabeu: la favola di Sidny Cabral

Sidny Lopes Cabral potrebbe essere il protagonista inatteso della sfida tra Real Madrid e Benfica. Nato a Rotterdam e di origini capoverdiane, il 23enne sta vivendo una vera e propria favola calcistica. Solo un anno fa militava nel Viktoria Kohln, in terza divisione tedesca, e nel 2023 nella quinta divisione con l’Erfurt. Il Benfica ha scommesso su questo "sconosciuto", superando Sporting e Braga, e lo ha acquistato lo scorso mercato di gennaio per sei milioni dall’Estrella Amadora.

"La mia carriera è stata abbastanza folle. Sono molto orgoglioso di aver sempre creduto in me stesso", ha dichiarato Lopes Cabral. In soli due mesi con Mourinho ha già collezionato dieci presenze, un gol e tre assist, mentre all’Estrella aveva chiuso la prima parte della stagione con 16 presenze, cinque reti e un assist.

Il percorso del giovane non è stato facile: cresciuto nei settori giovanili del Twente, ha avuto una breve esperienza in Svezia prima di trasferirsi in Germania, dove ha dovuto farsi notare nel calcio minore fino all’opportunità offertagli dall’Estrella. Velocità, polivalenza e ambidestrismo lo rendono un giocatore prezioso: Mourinho lo vede in quattro ruoli, da esterno e terzino su entrambe le fasce, e anche sui calci piazzati può essere pericoloso grazie alla precisione di entrambi i piedi. Per Lopes Cabral, il debutto contro il Real Madrid rappresenta l’ennesimo capitolo di un sogno: dal calcio semi-professionistico tedesco alla Champions, vestendo la maglia del club che lo ha affascinato fin da bambino. La sua favola continua al Bernabéu.