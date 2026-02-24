Un altro fuoriclasse in Florida? Orlando tenta Griezmann, c'è tempo fino al 26 marzo

Il sogno americano di Antoine Griezmann potrebbe diventare realtà prima del previsto. Da sempre affascinato dagli Stati Uniti e dalla MLS, l’attaccante francese è finito nel mirino di Orlando City: secondo The Athletic, il club della Florida avrebbe avviato colloqui avanzati per ingaggiarlo come "designated player", lo slot riservato alle stelle della lega.

Non c’è ancora un accordo definitivo né con l’Atlético né con il giocatore, ma Orlando avrebbe acquisito i "discovery rights", ottenendo così una posizione privilegiata nella trattativa. La finestra di mercato MLS chiude il 26 marzo: un dettaglio che metterebbe pressione a un’operazione complessa e che potrebbe portare Griezmann a lasciare Madrid a stagione in corso. In alternativa, tutto potrebbe slittare alla finestra estiva (13 luglio-2 settembre), più in linea con il calendario europeo.

A quasi 35 anni (li compirà il 21 marzo), il francese resta un elemento prezioso per Diego Simeone: 12 gol e 2 assist in stagione, nonostante un minutaggio ridotto (14 titolarità in 35 presenze). Il suo peso specifico nello spogliatoio è indiscusso, come ha ribadito lo stesso tecnico argentino. Oltre a Orlando, anche Los Angeles FC e San Diego FC avrebbero manifestato interesse. LAFC, in particolare, potrebbe muoversi in caso di partenza di Denis Bouanga.