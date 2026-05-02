Marsiglia a picco dopo l'addio di De Zerbi, Beye: "Il mio futuro? Non conta"

Il Marsiglia aveva bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League della prossima stagione, ma è arrivato un risultato amaro. L'OM è infatti crollato completamente nella trasferta a Nantes, uscendo sconfitti per 3-0.

Sesto in Ligue 1, a quattro punti dal Lione che gioca domani, il Marsiglia non può contare più solo sui propri risultati per recuperare terreno sui rivali. Al commento del match il tecnico Habib Beye ha dichiarato: "Non c'è una spiegazione, abbiamo visto tutti la stessa partita. È difficile analizzare ora perché non c'è niente, nessuna qualità mostrata". Poi ha aggiunto: "I nostri avversari sono stati superiori. Noi non abbiamo nemmeno giocato una partita. Eravamo vuoti. Questa è l'unica spiegazione che ho per la nostra prestazione”.

In merito alla reazione della squadra in spogliatoio, visto che Benatia aveva lamentato il fatto che non vedesse nessuno 'lanciare bottiglie', Beye ha spiegato: "Quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Ho detto quello che dovevo dire loro. La verità di questa partita è che non abbiamo dato assolutamente nulla”, ha spiegato l'allenatore a Ligue 1+.

Sul suo futuro: "Il mio futuro non conta. Non sto bene per quello che ho appena visto e per quello che ho appena vissuto. Pensavo fossimo in grado di fare una grande prestazione. La realtà è che all'OM dobbiamo vincere le partite e io non abbiamo giocato bene".