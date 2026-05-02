Il PSG pensa alla battaglia con il Bayern: 2-2 con il Lorient, il Lens può accorciare
Il Paris Saint-Germain, con tante riserve nell'undici di partenza, si fa fermare in casa dal Lorient, pareggiando 2-2. Poco male per la squadra di Luis Enrique, che resta a +7 dal Lens (che però ha una gara in meno, da giocare contro il Nizza). I parigini stanno già pensando al ritorno da giocare colpo su colpo contro il Bayern Monaco: mercoledì c'è la resa dei conti in semifinale di Champions League a Monaco, dopo il 5-4 dell'andata. Di seguito i risultati delle gare già disputate fino a qui e la classifica aggiornata in Ligue 1.
Il risultato
PSG - Lorient 2-2
6' Mbaye (P), 12' Pagis (L), 62' Zaire-Emery (P), 78' Aiyegun (L)
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient 2-2
Metz - Monaco
Nizza - Lens
Lille - Le Havre
Auxerre - Angers
Paris FC - Brest
Strasburgo - Tolosa
Lione - Rennes
Classifica
PSG 70*
Lens 63
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Marsiglia 53*
Monaco 51
Strasburgo 46
Lorient 42*
Tolosa 38
Brest 38
Paris FC 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 30
Auxerre 25
Nantes 23*
Metz 16
*una gara in più