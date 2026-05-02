Atletico Madrid, esordio in Liga con gol per il 2005 Luque: "Non potevo crederci"
Esordio indimenticabile per il classe 2005 dell'Atletico Madrid Iker Luque, in gol nel 2-0 al Mestalla dei Colchoneros contro il Valencia. Al termine del match il 20enne ha parlato ai microfoni di Movistar: "È un sogno, anche se pensi che sia lontano, quando meno te lo aspetti, arriva quel momento", le sue parole
Poi ha aggiunto: "La mia esultanza? Non potevo crederci, è qualcosa di inaspettato. Alla fine, è ora di goderselo". Spazio alle dediche: "Ricordo tutti, tutte le persone che sono state con me fin dal primo giorno. Sono cresciuto con le abitudini di questo club, fin da quando ero un bambino nell'Academy".
Il risultato
Valencia-Atletico Madrid 0-2
74' Iker Luque Sierra (A), 82' Llorente (A)
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao
Osasuna - Barcellona
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 85 punti (33 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 50 (33)
Getafe 44 (33)
Celta Vigo 44 (33)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (33)
Valencia 42 (34)
Ath. Bilbao 41 (33)
Vallecano 39 (33)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (33)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (33)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (33)