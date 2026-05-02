Atletico Madrid, esordio in Liga con gol per il 2005 Luque: "Non potevo crederci"

Esordio indimenticabile per il classe 2005 dell'Atletico Madrid Iker Luque, in gol nel 2-0 al Mestalla dei Colchoneros contro il Valencia. Al termine del match il 20enne ha parlato ai microfoni di Movistar: "È un sogno, anche se pensi che sia lontano, quando meno te lo aspetti, arriva quel momento", le sue parole

Poi ha aggiunto: "La mia esultanza? Non potevo crederci, è qualcosa di inaspettato. Alla fine, è ora di goderselo". Spazio alle dediche: "Ricordo tutti, tutte le persone che sono state con me fin dal primo giorno. Sono cresciuto con le abitudini di questo club, fin da quando ero un bambino nell'Academy".

Il risultato

Valencia-Atletico Madrid 0-2

74' Iker Luque Sierra (A), 82' Llorente (A)

Il programma completo

Girona - Maiorca 0-1

Villarreal - Levante 5-1

Valencia - Atlético Madrid 0-2

Alavés - Athletic Bilbao

Osasuna - Barcellona

Celta Vigo - Elche

Getafe - Rayo Vallecano

Betis - Oviedo

Espanyol - Real Madrid

Siviglia - Real Sociedad

La classifica de LaLiga

Barcellona 85 punti (33 partite giocate)

Real Madrid 74 (33)

Villarreal 68 (34)

Atl. Madrid 63 (34)

Betis 50 (33)

Getafe 44 (33)

Celta Vigo 44 (33)

Real Sociedad 43 (33)

Osasuna 42 (33)

Valencia 42 (34)

Ath. Bilbao 41 (33)

Vallecano 39 (33)

Espanyol 39 (33)

Elche 38 (33)

Maiorca 38 (34)

Girona 38 (34)

Alaves 36 (33)

Siviglia 34 (33)

Levante 33 (34)

Oviedo 28 (33)