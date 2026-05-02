Ora la pressione è tutta sul City: 3-0 al Fulham, Arsenal a +6 (con 2 partite in più)
Ora la pressione è tutta sul Manchester City di Pep Guardiola. L'Arsenal oggi non affrontava soltanto il Fulham, ma anche la propria paura di una beffa, che avrebbe significato prestare il fianco al definitivo sorpasso dei rivali. I Gunners si sono invece imposti 3-0 con tre reti già nel primo tempo: due di Gyokeres, una di Saka.
Con questo successo l'Arsenal si porta a +6 dal Manchester City, che ricordiamo avere però due gare in meno disputate rispetto alla squadra di Arteta. Lunedì il Manchester City affronterà l'Everton, in trasferta, per portarsi intanto a -3. Vediamo di seguito i risultati delle partite disputate fino a qui e la classifica aggiornata della Premier League inglese.
Il risultato
Arsenal - Fulham 3-0
9' e 45+4' Gyokeres, 40' Saka
Il programma completo
Leeds-Burnley 3-1
Brentford - West Ham 3-0
Newcastle - Brighton 3-1
Wolves - Sunderland 1-1
Bournemouth - Crystal Palace
Manchester United - Liverpool
Aston Villa - Tottenham
Chelsea - Nottingham Forest
Everton - Manchester City
Questa la classifica di Premier League
Arsenal 76 punti (35 partite giocate)
Manchester City 70 (33)
Manchester Utd 61 (34)
Liverpool 58 (34)
Aston Villa 58 (34)
Brentford 51 (35)
Brighton 50 (35)
Bournemouth 49 (34)
Chelsea 48 (34)
Fulham 48 (35)
Everton 47 (34)
Sunderland 47 (35)
Newcastle 45 (35)
Crystal Palace 43 (33)
Leeds 43 (35)
Nottingham 39 (34)
West Ham 36 (35)
Tottenham 34 (34)
Burnley 20 (35)
Wolves 18 (35)