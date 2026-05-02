Ko pesantissimo del Marsiglia: 3 gol dal Nantes penultimo e adesso l'Europa è a rischio
Sconfitta pesantissima quella ottenuta dal Marsiglia, che in trasferta contro il Nantes penultimo cade con un netto 3-0. A Les Canaris bastano appena 8 minuti nel secondo tempo per chiudere i conti, con le reti che sono arrivate tra il 50' e il 58' e portano le firme di Ganago, Cabella e Abline. Una sconfitta che il Marsiglia rischia di pagare carissima, con il Monaco che adesso potrebbe scavalcarlo e tagliarlo dall'Europa.
Il programma completo
Nantes - Marsiglia 3-0
PSG - Lorient
Metz - Monaco
Nizza - Lens
Lille - Le Havre
Auxerre - Angers
Paris FC - Brest
Strasburgo - Tolosa
Lione - Rennes
Classifica
PSG 69
Lens 63
Lione 57
Lilla 57
Rennes 56
Marsiglia 53*
Monaco 51
Strasburgo 46
Lorient 41
Tolosa 38
Brest 38
Paris FC 38
Angers 34
Le Havre 31
Nizza 30
Auxerre 25
Nantes 23*
Metz 16
*una gara in più