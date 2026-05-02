Oliver Kahn duro col Real Madrid: "Insieme di superstar inallenabili. Fossi in Klopp direi di no"

Il Real Madrid è già proiettato alla prossima stagione e uno dei primi nodi da sciogliere sarà quello relativo al futuro allenatore. Con Alvaro Arbeloa destinato a lasciare la panchina delle Merengues, negli ultimi nomi è tornato in pole il profilo di José Mourinho, anche se il sogno resta quello di provare a convincere Jurgen Klopp.

Un matrimonio, quello tra l'ex Liverpool e i Blancos, che tuttavia non convince una leggenda del calcio tedesco come Oliver Kahn, intervenuto per commentare la possibile trattativa ai microfoni di Marca: "Non so se lo farei io al posto di JUrgen Klopp. Il Real Madrid e lui sono compatibili? Klopp è uno di quelli a cui piace sviluppare, costruire. Inoltre, lavora con un sistema ben definito. Il Real Madrid è qualcosa di completamente diverso. Il Real Madrid è un insieme di individui, un insieme di superstar che si rifiutano categoricamente di farsi imporre qualsiasi schema".

Kahn fa anche l'esempio recente di Xabi Alonso, tornato a Madrid con grandi aspettative ed esonerato dopo pochi mesi: "Lo abbiamo visto con Xabi Alonso. Si tratta di capire se, come allenatore, hai il rispetto, riesci a entrare in sintonia con i giocatori , a gestire le grandi stelle e a convincerli del sistema che intendi implementare".