Barcellona, c'è l'Osasuna di Lisci per blindare la Liga: senza Yamal, tocca a Roony Bardghji
Il Barcellona di Hansi Flick sfida l'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci. I catalani con una vittoria potrebbero centrare il titolo, qualora il Real Madrid non battesse l'Espanyol domenica. Oltre alla squalifica di Koundé, le uniche altre assenze per infortunio nel Barça sono quelle di Andreas Christensen e Lamine Yamal.
Il danese sarà disponibile prima della fine del campionato, il fuoriclasse invece continuerà il suo percorso di recupero per essere pronto per i Mondiali. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida che sta per iniziare (alle 21) fra Osasuna e Barcellona.
Le formazioni ufficiali di Osasuna-Barcellona
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.
Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galan; Moncayola, Torro; R. Garcia, Moi, Raul Moro; Budimir. Allenatore: Alessio Lisci.