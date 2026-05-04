Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marsiglia, che disastro! C'è il rischio concreto di restare fuori dalla coppe europee

Marsiglia, che disastro! C'è il rischio concreto di restare fuori dalla coppe europee
Oggi alle 11:56Calcio estero
Michele Pavese

Dopo la pesante sconfitta per 0-3 sul campo del Nantes, la stagione dell’Olympique Marsiglia prende una piega sempre più complicata nella corsa all’Europa. Il club francese, attualmente settimo in classifica con 53 punti, vede ormai ridursi drasticamente le proprie possibilità di qualificazione alle competizioni continentali e soprattutto alla Champions.

La battuta d’arresto arriva in un turno in cui quasi tutte le dirette concorrenti hanno invece mosso la classifica: l’Olympique Lione ha consolidato il terzo posto, il Lilla ha ottenuto un punto importante e il Monaco ha conquistato una vittoria pesante. Il risultato è una classifica che si fa sempre più difficile da ribaltare per i marsigliesi. Il tecnico Habib Beye, protagonista di un avvio di esperienza complicato sulla panchina dell’OM, deve ora fare i conti con una situazione quasi compromessa. Il terzo posto, che garantisce l’accesso diretto alla prossima edizione della UEFA Champions League, è ormai irraggiungibile, con un distacco di sette punti dalla zona podio.

Resta soltanto una flebile speranza legata al quarto posto, attualmente occupato dal Lilla, distante cinque punti. Per raggiungerlo, l’OM dovrà vincere entrambe le gare rimanenti e sperare in una serie di passi falsi delle rivali dirette. Nel finale di stagione, i marsigliesi affronteranno il Le Havre in trasferta e il Rennes in casa. Due partite che diventano decisive non solo per la classifica, ma anche per evitare una chiusura di stagione senza competizioni europee, eventualità sempre più concreta.

Articoli correlati
Marsiglia a picco dopo l'addio di De Zerbi, Beye: "Il mio futuro? Non conta" Marsiglia a picco dopo l'addio di De Zerbi, Beye: "Il mio futuro? Non conta"
Ko pesantissimo del Marsiglia: 3 gol dal Nantes penultimo e adesso l'Europa è a rischio... Ko pesantissimo del Marsiglia: 3 gol dal Nantes penultimo e adesso l'Europa è a rischio
Non solo Juventus su Greenwood: l'inglese piace anche a Dortmund e Atletico Non solo Juventus su Greenwood: l'inglese piace anche a Dortmund e Atletico
Altre notizie Calcio estero
Bayern-PSG a Pinheiro, stampa francese perplessa: "Non ha esperienza a questi livelli"... Bayern-PSG a Pinheiro, stampa francese perplessa: "Non ha esperienza a questi livelli"
Villarreal, si chiude la seconda era Marcelino: il tecnico lascerà il club a fine... UfficialeVillarreal, si chiude la seconda era Marcelino: il tecnico lascerà il club a fine stagione
PSG, Fabian Ruiz è pronto: l'ex Napoli titolare con Zaire-Emery al posto di Hakimi?... PSG, Fabian Ruiz è pronto: l'ex Napoli titolare con Zaire-Emery al posto di Hakimi?
Tahirys Dos Santos sopravvissuto all’inferno: il sogno e la promessa del talento... Tahirys Dos Santos sopravvissuto all’inferno: il sogno e la promessa del talento del Metz
Doppietta per Vinicius, Benzema gli fa i complimenti e lo incorona: "Sei il numero... Doppietta per Vinicius, Benzema gli fa i complimenti e lo incorona: "Sei il numero 1"
Arbeloa sbotta: "Il Real non è giocatori in giacca e cravatta. È sacrificio e fango... Arbeloa sbotta: "Il Real non è giocatori in giacca e cravatta. È sacrificio e fango sulla maglia"
Marsiglia, che disastro! C'è il rischio concreto di restare fuori dalla coppe europee... Marsiglia, che disastro! C'è il rischio concreto di restare fuori dalla coppe europee
Bonolis lancia un salvagente al calcio italiano: "No catastrofismo, diamoci tutti... Bonolis lancia un salvagente al calcio italiano: "No catastrofismo, diamoci tutti una calmata"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter campione d'Italia, il pagellone: Lautaro il trascinatore. La firma di Chivu sullo Scudetto
Immagine top news n.1 Marotta ammette: "Non nascondo interesse del Barcellona per Bastoni. Ma lui è felice all'Inter"
Immagine top news n.2 Dimarco l'uomo copertina dell'Inter. Ora il rinnovo poi... Ne arriverà un altro
Immagine top news n.3 Dal buio di Monaco al riscatto: Inter campione d'Italia, nel segno di Cristian Chivu
Immagine top news n.4 Ventuno scudetti, il quasi record di Chivu, il miglior attacco: tutti i numeri dell’Inter campione d’Italia
Immagine top news n.5 Chivu: "Merito anche di chi allenava l'Inter prima di me, nonostante le cose subite l'anno scorso"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Merito dei ragazzi e della società, penso già alla finale di Coppa Italia"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Immagine news podcast n.2 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.3 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.4 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scudetto all'Inter, Bertolino respira: "Il derby mi aveva distrutto. Futuro? Vediamo chi arriva"
Immagine news Serie A n.2 Scarpa d'Oro, Kane a un passo dalla vittoria. Igor Thiago punta il podio: è a 2 reti soltanto
Immagine news Serie A n.3 Il day after dell'Inter: dalle frecciatine di Dimarco, al futuro di Bastoni. Le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Inter, i sogni futuri di Marotta: "Champions obiettivo straordinario. Ho fatto 4 finali..."
Immagine news Serie A n.5 Lazio, oggi Floriani Mussolini sarà avversario: a giugno può arrivare il riscatto della Cremonese
Immagine news Serie A n.6 L'Inter fa festa, Carlo Muraro: "Lautaro uomo scudetto. Bastoni? Quelli bravi li terrei"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, un Euganeo extralarge? Bonavina: "Lavoreremo per ampliare la capienza"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Giudice Sportivo: gli squalificati. Il Bari perde due titolari del centrocampo
Immagine news Serie B n.4 Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, cessione nel mirino della Procura: ipotesi piano per la bancarotta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi sulla Ternana: "Non ho belle speranze. Serve investimento importante"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Carli e la Serie B: Assicuro che non faremo una squadra attempata"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Iervolino pensa ad un ritorno di Fabiani. Ma c'è il contratto con la Lazio
Immagine news Serie C n.4 Dal Canto: “Playoff? Il Casarano può essere mina vagante. Bella Casertana-Crotone"
Immagine news Serie C n.5 Casertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croato
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!