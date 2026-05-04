Marsiglia, che disastro! C'è il rischio concreto di restare fuori dalla coppe europee

Dopo la pesante sconfitta per 0-3 sul campo del Nantes, la stagione dell’Olympique Marsiglia prende una piega sempre più complicata nella corsa all’Europa. Il club francese, attualmente settimo in classifica con 53 punti, vede ormai ridursi drasticamente le proprie possibilità di qualificazione alle competizioni continentali e soprattutto alla Champions.

La battuta d’arresto arriva in un turno in cui quasi tutte le dirette concorrenti hanno invece mosso la classifica: l’Olympique Lione ha consolidato il terzo posto, il Lilla ha ottenuto un punto importante e il Monaco ha conquistato una vittoria pesante. Il risultato è una classifica che si fa sempre più difficile da ribaltare per i marsigliesi. Il tecnico Habib Beye, protagonista di un avvio di esperienza complicato sulla panchina dell’OM, deve ora fare i conti con una situazione quasi compromessa. Il terzo posto, che garantisce l’accesso diretto alla prossima edizione della UEFA Champions League, è ormai irraggiungibile, con un distacco di sette punti dalla zona podio.

Resta soltanto una flebile speranza legata al quarto posto, attualmente occupato dal Lilla, distante cinque punti. Per raggiungerlo, l’OM dovrà vincere entrambe le gare rimanenti e sperare in una serie di passi falsi delle rivali dirette. Nel finale di stagione, i marsigliesi affronteranno il Le Havre in trasferta e il Rennes in casa. Due partite che diventano decisive non solo per la classifica, ma anche per evitare una chiusura di stagione senza competizioni europee, eventualità sempre più concreta.