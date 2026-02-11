Carrick non cambia i 4 di difesa, Yoro sempre più ai margini. Il francese finora è un flop

Il buon momento del Manchester United non ha risollevato Leny Yoro, praticamente ai margini della squadra di Michael Carrick. Lo scorso anno, il giovane difensore francese era già stato penalizzato da un infortunio al piede che aveva compromesso il suo esordio in Premier League. In questa stagione, invece, Yoro non è mai riuscito a decollare; dopo un avvio con segnali incoraggianti, la sua situazione è peggiorata, culminando nella partita contro il Crystal Palace, quando l’immagine del giovane in lacrime in panchina ha fatto il giro del mondo.

Con l’arrivo di Carrick in panchina, la situazione non è migliorata: Yoro ha giocato appena un minuto negli ultimi quattro incontri. Una partecipazione minima per un difensore acquistato per 62 milioni di euro, che fino a poco tempo fa rappresentava una grande speranza per la retroguardia dei Red Devils e della nazionale transalpina.

Carrick, però, non cambia ciò che funziona. La difesa titolare è oggi Dalot-Maguire-Lisandro-Shaw, una linea a quattro che sembra perfettamente sincronizzata e stabile. Con questo assetto che gira come un orologio, le chance per Yoro di tornare nel cuore della formazione sembrano ridotte al minimo. Al momento, il giovane francese resta ai margini di un Manchester United che sembra aver trovato un nuovo equilibrio.