Il Villarreal può far festa: una manita al Levante per blindare aritmeticamente la Champions
Tutto facile per il Villarreal, che batte in casa con un netto 5-1 il Levante e blinda la Champions League. La doppietta di Mikautadze e i gol di Moleiro, dell'ex Inter Buchanan e di Pepe consentono al submarino amarillo di allungare a +18 sul Real Betis e di conquistare l'accesso alla Champions in modo aritmetico.
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid
Alavés - Athletic Bilbao
Osasuna - Barcellona
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 85 punti (33 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 60 (33)
Betis 50 (33)
Getafe 44 (33)
Celta Vigo 44 (33)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (33)
Ath. Bilbao 41 (33)
Vallecano 39 (33)
Valencia 39 (33)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (33)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (33)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (33)