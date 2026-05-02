Arsenal-Fulham, le formazioni ufficiali: qualche cambio per Arteta, torna dal 1' Calafiori
Tutto pronto all'Emirates Stadium per il derby londinese tra l'Arsenal e il Fulham. Mikel Arteta continua a coltivare il sogno di titolo, anche se con un occhio pensa già alla semifinale di ritorno di martedì contro l'Atletico Madrid. Rispetto all'undici schierato al Metropolitano, il tecnico spagnolo fa qualche cambio, con il ritorno dal 1' di Calafiori. Queste le formazioni ufficiali del match:
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Eze, Saka, Trossard; Gyokeres.
A disposizione: Kepa, Mosquera, Hincapié, Gabriel Jesus, Martinelli, Norgaard, Madueke, Zubimendi, Dowman.
Allenatore: Mikel Arteta.
FULHAM (4-3-3): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Reed, Lukic, Wilson; Smith Rowe, Jimenez, Chukwueze.
A disposizione: Lecomte, Tete, Diop, Cuenca, Cairney, King, Bobb, Kusi-Asare, Muniz.
Allenatore: Marco Silva.