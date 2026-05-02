La doppietta di Goretzka evita la figuraccia al Bayern. Termina in pari tra Hoffenheim e Stoccarda
Chissà se il Milan avrà preso appunti nel match tra Bayern Monaco e Heidenheim, dove a brillare è un super Goretzka autore di una doppietta. Partita pazza quella all'Allianz Arena, con il fanalino di coda del campionato tedesco ad un passo dall'impresa ma fermato sul 3-3 dall'autogol al 101' di Ramaj. Impresa dello Stoccarda, che in dieci in casa dell'Hoffenheim riesce a strappare un 3-3 che lo tiene aggrappato alla zona Champions.
Per quanto riguarda il resto delle gare andate in scena alle 15:00, vittoria esterna dell'Augsburg sul campo del Werder Brema 1-3 che inguaia la rincorsa salvezza dei biancoverdi. Vittoria esterna anche dell'Amburgo contro l'Eintracht Francoforte per 1-2. Termina 2-2, infine, la sfida tra Union Berlino e Colonia, con i padroni di casa capaci di riacciuffare nel finale di gara il doppio vantaggio ospite.
Il programma completo
Bayern - Heidenheim 3-3
Werder Brema - Augsburg 1-3
Francoforte - Amburgo 1-2
Hoffenheim - Stoccarda 3-3
Union Berlino - Colonia 2-2
Leverkusen - Lipsia
St. Pauli - Magonza
Monchengladbach - Dortmund
Friburgo - Wolfsburg
Dortmund - Francoforte
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern 83 punti (32 partite giocate)
Dortmund 67 (31)
RB Lipsia 62 (31)
Stoccarda 58 (32)
Hoffenheim 58 (3)
Leverkusen 55 (31)
Francoforte 43 (32)
Friburgo 43 (31)
Augusta 40 (32)
Mainz 34 (31)
Augsburg 34 (32)
Union Berlino 33 (32)
Colonia 32 (32)
Monchengladbach 32 (31)
Brema 32 (32)
St. Pauli 26 (31)
Wolfsburg 25 (31)
Heidenheim 23 (32)