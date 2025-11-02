Marsiglia, De Zerbi: "Turnover pre Champions? L'Atalanta non conta più dell'Auxerre"

L'Olympique Marsiglia risponde al PSG, battendo in trasferta l'Auxerre per 0-1. A fine partita, come riportato da L'Equipe, il tecnico dell'OM Roberto De Zerbi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È stata una partita dura e questi sono tre punti importanti, anche se c'è stata molta sofferenza. Se fossimo sempre stati capaci di giocare così, con questa "grinta", soprattutto contro l'Angers, avremmo avuto qualche punto in più e saremmo stati più in alto in classifica".

Sulle difficoltà trovate nei 90 minuti: "Non riesco a spiegare tutto anch'io. C'è stato un cartellino rosso (per Ulisses Garcia, al 65° minuto), ma ho visto una squadra che lottava. Quanto all'espulsione, per me, è stato lui a ricevere la palla per primo, anche se il suo piede era un po' alto. Quando vengo qui, penso a (Derek) Cornelius; ci sono delle cose strane (nel febbraio 2025, De Zerbi criticò l'espulsione del suo difensore allo Stade Abbé-Deschamps)".

Sulla formazione mandata in campo: "Per fortuna abbiamo vinto, altrimenti mi avreste fatto a pezzi... Per quanto riguarda (Nayef) Aguerd, aveva un po' di fastidio all'anca da qualche giorno. Si è reso disponibile, ma durante il riscaldamento non è stato possibile schierarlo. Emerson non avrebbe dovuto giocare, ma ha stretto i denti. Non scelgo mai la formazione pensando alla partita successiva. (Igor) Paixao e (Mason) Greenwood, li ho sentiti meno incisivi contro l'Angers.

Non dobbiamo dimenticare che (Timothy) Weah e (Amine) Gouiri sono infortunati. Venivamo da due sconfitte e da un pareggio che sembrava una sconfitta. E qui (ad Auxerre), l'anno scorso (3-0, il 22 febbraio 2025), abbiamo perso. Quindi eravamo determinati a ottenere quei tre punti, a tornare al secondo posto, a non perdere terreno e a creare un po' di distanza tra noi e chi ci segue. L'Atalanta (mercoledì, in Champions League) non è più importante dell'Auxerre. Per me, l'Auxerre era importante quanto il Real Madrid. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo nove giocatori infortunati".