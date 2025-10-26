Chelsea, Cucurella: "Ko che ci serva da lezione. Dobbiamo imparare a chiudere le partite"

Il terzino sinistro del Chelsea Marc Cucurella è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare la sconfitta patita in casa contro l Sunderland. Queste le parole del giocatore: "È davvero dura da accettare. Siamo tutti molto delusi, ovviamente. Dobbiamo migliorare in queste partite a gestirle meglio. Abbiamo segnato all'inizio, abbiamo dominato in quella fase, ma poi abbiamo lasciato che gli avversari rientrassero in partita e credo che dobbiamo imparare a chiudere le partite quando siamo in vantaggio. Abbiamo segnato il primo gol, avremmo dovuto segnarne un secondo quando ne abbiamo avuto l'occasione. Dobbiamo imparare a giocare meglio contro squadre che hanno un gioco come quello che ha il Sunderland, dove la squadra rimane molto compatta e compatta".

Sui gol subiti: "Considerando i gol che abbiamo subito, sappiamo di poter gestire meglio queste situazioni. Sappiamo che molte squadre stanno cercando di utilizzare di più i lanci lunghi e dobbiamo gestirli meglio. Abbiamo lavorato su di loro ieri perché sapevamo che il Sunderland avrebbe puntato sui lanci lunghi e sui calci piazzati diretti. Credo che forse ci siamo rilassati un po' e loro ci hanno punito. Non è una scusa, dobbiamo imparare da questa situazione e assicurarci che questa situazione non si ripeta".

Cucurella però non si perde d'animo: "Il bello del calcio è che puoi sempre rimediare in fretta. Mercoledì abbiamo un'altra partita e per noi è l'occasione giusta per tornare in campo con una vittoria".