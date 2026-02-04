Fiducia e ottimismo, il Lione vola. Fonseca: "Squadra più forte con i nuovi innesti"

Alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa di Francia contro il Laval, Paulo Fonseca invita alla massima attenzione. In conferenza stampa, l’allenatore dell’Olympique Lione ha ribadito l’importanza di affrontare l’impegno con concentrazione e rispetto, sottolineando la solidità dell’avversario e la necessità di procedere un passo alla volta nella competizione.

Il tecnico portoghese ha poi fatto il punto sulla gestione della rosa, evidenziando come l’elevato numero di partite imponga scelte ponderate per mantenere alto il livello di competitività. In questo senso, il mercato invernale rappresenta un elemento chiave per affrontare la seconda parte di stagione. Fonseca si è detto pienamente soddisfatto del lavoro svolto dalla società: "Sono molto soddisfatto di questo mercato. Il club ha fatto tutto il possibile per rinforzare la squadra", ha spiegato. Una delle priorità era l’arrivo di un nuovo attaccante, esigenza colmata con l’ingaggio di Yaremchuk , un profilo che l’allenatore conosce bene: "È un giocatore che conosco e che potrà aiutare la squadra".

Spazio anche a Noah Nartey, già impiegato nelle prime uscite: "Si è unito a noi, ha già giocato e avete visto che è un giocatore di qualità". In difesa, invece, è arrivato Noham Kamara, centrale giovane ma considerato un investimento importante: "È un giocatore di prospettiva", ha sottolineato Fonseca. La conclusione è carica di fiducia: "Penso che la squadra sarà più forte con questi nuovi innesti". Un messaggio chiaro, in vista di una fase decisiva della stagione tra coppa e campionato.