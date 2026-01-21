Marsiglia, perdita pesante per De Zerbi: Emerson Palmieri va ko, salta il Liverpool

Colpo duro per Emerson Palmieri e per Roberto De Zerbi. Il terzino sinistro dell'Olympique Marsiglia non potrà affrontare il Liverpool questo mercoledì in Champions League: il club francese ha comunicato l’assenza del giocatore di 31 anni, probabilmente per diverse settimane, dopo un ottimo avvio di stagione dopo un infortunio rimediato in allenamento.

"L’Olympique Marsiglia informa che Emerson Palmieri si è infortunato durante l’ultima sessione di allenamento", l'incipit del comunicato ufficiale. "Gli esami medici effettuati hanno rilevato una lesione alla coscia sinistra. La durata della sua indisponibilità sarà valutata in base all’evoluzione clinica e sarà seguita quotidianamente dallo staff medico del club", a proposito dei tempi di recupero dell'ex Roma. "L’Olympique Marsiglia esprime tutto il suo sostegno a Emerson e farà tutto il possibile per accompagnare il suo ritorno in campo nelle migliori condizioni", la conclusione del comunicato. La conferma è arrivata pochi istanti dopo anche dall'elenco dei convocati per la sfida di Champions League diramato da Roberto De Zerbi pochi istanti fa.

La lista dei convocati

Portieri: De Lange, Rulli, Van Neck

Difensori: Balerdi, Pavard, Weah, Medina, Murillo, Egan-Riley

Centrocampisti: Kondogbia, Hojbjerg, Vermeeren, O'Riley, Gomes, Nadir, Bakola

Attaccanti: Greenwood, Traoré, Paixao, Aubameyang, Gouiri, Mmadi