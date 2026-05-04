Mbappe fotografato a Cagliari, Arbeloa: "Nel tempo libero ognuno sceglie cosa fare"

L'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei suoi contro l'Espanyol, che ha rimandato la festa del Barcellona in campionato: "Vinicius è un giocatore che tutti vogliono, una persona fantastica e sono fortunato ad averlo". Sul viaggio di Mbappe a Cagliari, che ha fatto discutere: "Tutta la pianificazione relativa ai giocatori infortunati è supervisionata e gestita dallo staff medico del Real Madrid, che controlla quando devono andare a Valdebebas e quando no, e nel loro tempo libero ognuno valuta cosa deve fare".

Vinicius è più determinato di Mbappé? Questa la risposta di Arbeloa: "Non paragono i giocatori. Abbiamo bisogno di tutti. Per vincere qualsiasi partita, serve l'impegno di ogni singolo giocatore. Fa male vedere che tutte le altre squadre corrono più di noi. Dobbiamo essere concentrati anche quando abbiamo il possesso palla, fare più inserimenti e abbiamo bisogno dell'impegno di ogni giocatore per pressare, difendere e attaccare. Se vuoi essere una squadra completa, difficile da battere per gli avversari, il talento da solo non basta. Mi piace vedere quando i giocatori capiscono che l'impegno è importante e quali sono i valori. Non abbiamo creato i valori del Real Madrid con giocatori che scendono in campo in smoking, ma piuttosto quando la maglia si sporca".

Sugli infortuni per il Clásico: "Vedremo come starà Mbappé questa settimana; sembrava che la sua assenza si sarebbe prolungata. Lo stesso vale per Carvajal; spero che possa terminare la stagione giocando in campo."

Su Huijsen: "Huijsen ha appena parlato della porta inviolata, che non ci riusciva da tempo ed è molto importante. Sono molto contento della vittoria, abbiamo dominato, abbiamo lavorato molto bene. La prestazione di Vinicius? Incredibile ancora una volta, è capace di segnare gol, di fornire assist, è una minaccia costante ogni volta che ha la palla, è stato ancora una volta il leader della squadra".

Infine sul Clásico: "Abbiamo una grande partita contro un grande rivale, che sta facendo molto bene, è speciale per i tifosi, per noi, ci riposeremo bene e ci prepareremo al meglio per quella partita".