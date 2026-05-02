Real Madrid, voci su Mourinho. Arbeloa sulla graticola: "Il futuro per me è l'Espanyol"

Alvaro Arbeloa si è presentato in conferenza stampa e ovviamente l'argomento del giorno è la lite - diventata di dominio pubblico - con Ceballos ("Ho chiesto al mister di non avere più alcun rapporto"). Il tecnico del Real Madrid ha dribblato la questione: "Non entro in dibattiti pubblici sulle situazioni che riguardano i miei giocatori. La prima cosa che ho imparato 20 anni fa è che ciò che accade nello spogliatoio del Real Madrid, resta nello spogliatoio", ha risposto frettolosamente.

Al contrario di analizzare la partita di domani in campionato contro l'Espanyol, i giornalisti si sono soffermati anche sul futuro in panchina della squadra blanca, in seguito alle indiscrezioni su un esonero ormai deciso: "Mi preoccupa solo la partita di domani. Il mio futuro è domani", ha ribattuto Arbeloa in merito. "Capisco queste domande, ma la mia risposta sarà sempre la stessa: conta solo la sfida contro l'Espanyol". Le voci su José Mourinho, che tornerebbe ad allenare i blancos, visto i rapporti ottimi con il presidente Florentino Perez: "Capisco tutto, ma il futuro per me è domani. Ogni partita al Real Madrid è una questione di vita o di morte, è così che intendo e vivo questo club".

Il Barcellona potrebbe già vincere LaLiga domani, in base al risultato che maturerà il Real Madrid e la vittoria necessaria dei blaugrana. In caso i blancos potrebbero pensare di riservare un "pasillo de honor" nel Clásico del 10 maggio al Camp Nou, per celebrare sportivamente i campioni di Spagna. "Non è la mia motivazione principale", ha tagliato corto Arbeloa. "La mia priorità è vincere i tre punti perché la squadra ne ha bisogno, perché lo richiede questo stemma e perché ci serve dopo i risultati negativi delle ultime giornate. Non trovo stimolo più grande che battere l'Espanyol domani".