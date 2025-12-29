Due gol in 2 partite, Diallo trascina la Costa d'Avorio: l'ex Atalanta si sta finalmente consacrando

Amad Diallo è un talento fuori dal comune. Lo è da quando arrivò - giovanissimo - al Manchester United, strappato all'Atalanta per 40 milioni dopo appena 4 presenze in prima squadra, e fu inserito fin da subito nel progetto a lungo termine dei Red Devils. L’esterno ivoriano ha trovato la definitiva consacrazione nella scorsa stagione, diventando un titolare fisso sotto la guida di Ruben Amorim. Più graduale, invece, è stato il suo percorso con la Nazionale della Costa d’Avorio; escluso dalla precedente Coppa d’Africa vinta in casa dagli Elefanti, Diallo non si è abbattuto: ha lavorato, convinto il commissario tecnico Emerse Faé e si è guadagnato un ruolo centrale negli ultimi raduni.

Convocato per la CAN in Marocco, l’attaccante del Manchester United è una delle principali armi offensive dei campioni d’Africa in carica. Le aspettative non sono state tradite. Titolare all’esordio contro il Mozambico, Amad ha deciso la gara al rientro dagli spogliatoi con il gol dell’1-0, regalando ai suoi i primi tre punti del torneo. Una prestazione da leader, confermata anche nella sfida successiva.

Contro un Camerun solido e organizzato, Diallo è stato ancora il riferimento dell’attacco ivoriano. Dopo aver sfiorato il gol nei primi minuti, è stato lui a sbloccare il match nella ripresa: servito in profondità da Konan, ha puntato il difensore e lasciato partire un destro preciso che non ha lasciato scampo a Epassy. Seconda rete in due partite, numeri che lo rendono finora l’unico marcatore della Costa d’Avorio nel torneo e uno degli attaccanti più incisivi della competizione, superato per gol solo da Riyad Mahrez. Al di là delle reti, Amad Diallo si sta imponendo come vero leader tecnico e caratteriale e, nonostante le sole 13 presenze in Nazionale, garantisce qualità, personalità e continuità offensiva. Anche nelle dichiarazioni post-partita emerge il suo peso nello spogliatoio: dopo l’1-1 con il Camerun ha parlato di delusione per una vittoria sfumata, ma anche di ambizione e voglia di chiudere il girone al primo posto contro il Gabon.