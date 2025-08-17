Ufficiale McAtee al Nottingham Forest: firmato un quinquennale, il City incassa 25 milioni

Guardiola aveva avvisato. Il Manchester City doveva snellire la rosa, infatti per McAtee non c'era più spazio, così il trequartista inglese classe 2002 ha deciso di salutare i citizens dopo 27 partite totali e sette gol segnati per avventurarsi in un altro club di Premier League. Il Nottingham Forest, per un'operazione complessiva da 25,5 milioni di euro e un accordo di cinque anni, valido fino al 2030. McAtee lascia la corte di Pep e abbraccia invece Nuno Espirito Santo, suo nuovo allenatore.

Comunicato ufficiale

"Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’ingaggio di James McAtee, che ha firmato un contratto quinquennale.

McAtee arriva al Club dopo aver recentemente vinto il Campionato Europeo Under-21 UEFA nel giugno 2025, quando ha indossato la fascia di capitano dei Young Lions dell’Inghilterra, risultando una figura fondamentale per la squadra di Lee Carsley, incluso con una prestazione da “Giocatore della Partita” nella vittoria per 3-2 contro la Germania che ha regalato il trofeo all’Inghilterra.

Centrocampista creativo con il fiuto del gol, McAtee ha segnato sette reti in 34 presenze con il club della sua infanzia, il Manchester City. Ha inoltre vissuto due esperienze di successo in prestito allo Sheffield United a partire dal 2022, totalizzando 75 presenze, 14 gol e 8 assist con i Blades.

La stagione 2024/25 è stata ricca di prime volte per il centrocampista, che ha segnato il suo primo gol in Premier League con il City, ha realizzato la sua prima tripletta in carriera nel terzo turno di FA Cup, e ha trovato la via del gol anche nella sua seconda presenza in Champions League, la massima competizione europea.

Con quasi 50 presenze in Premier League e dopo aver guidato la squadra vincente di Lee Carsley quest’estate, il 22enne arriva al Nottingham Forest con una grande esperienza ai massimi livelli".