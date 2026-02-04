Ufficiale Meteora di Salernitana e Sassuolo, Velthuis lascia di nuovo lo Sparta Rotterdam in prestito

Il buon momento del PEC Zwolle in Eredivisie spinge la dirigenza a puntellare la rosa. Nell’ultimo giorno di mercato è arrivato infatti Tijs Velthuis, ingaggiato come rinforzo per il reparto arretrato. Il difensore classe 2002 si trasferisce in prestito dallo Sparta Rotterdam fino al termine della stagione, con opzione di riscatto a favore dello Zwolle.

A spiegare la scelta è stato il direttore tecnico Gerry Hamstra: “Tijs Velthuis è appena stato presentato. Cercavamo un rinforzo in difesa. Serve una rosa ampia, quindi siamo entusiasti di questo”. Hamstra ha anche ammesso che l’operazione potrebbe essere legata a scenari futuri: l’arrivo di Velthuis potrebbe infatti preparare il terreno a una possibile partenza estiva di Anselmo Garcia MacNulty.

Per Velthuis si tratta di una nuova tappa dopo il rientro allo Sparta in estate, al termine delle esperienze in Italia con Salernitana e Sassuolo. In questa stagione, però, non è riuscito a ritagliarsi un posto fisso nell’undici titolare di Rotterdam. Negli ultimi diciotto mesi ha totalizzato una trentina di presenze complessive.