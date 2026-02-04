Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Romero ha deciso: lascerà il Tottenham a fine stagione. C'è già un club in pole position

Oggi alle 12:13Calcio estero
Pierpaolo Matrone

L’avventura inglese di Cristian Romero sembra arrivata a un punto di non ritorno. Secondo il giornalista argentino Gastón Edul, il difensore avrebbe deciso di lasciare il Tottenham al termine della stagione, spinto da una crescente insoddisfazione per la gestione del mercato e per il clima interno. Le critiche rivolte alla società avrebbero incrinato definitivamente il rapporto.

Il campione del mondo 2022 non ha mai nascosto l’idea di misurarsi in un altro campionato europeo, con la Spagna come meta privilegiata. In particolare, l’Atletico Madrid viene indicato come la pista più credibile. Già la scorsa primavera Romero aveva chiarito le proprie ambizioni: “Ho bisogno di giocare in Spagna per competere in tutti i campionati più importanti”. La qualificazione in Champions aveva rimandato il discorso, ma la frustrazione accumulata potrebbe ora accelerare l’uscita.

Dopo il pareggio con il Manchester City, il centrale ha espresso tutto il suo malumore sui social: “Volevo essere disponibile ad aiutarli anche se non mi sentivo bene, soprattutto perché avevamo solo 11 giocatori a disposizione: incredibile, ma vero e vergognoso”. Il Tottenham, che in estate gli ha prolungato il contratto fino al 2029 (in origine scadeva nel 2027), non intende però svenderlo. Arrivato dall’Atalanta per 50 milioni, resta un perno della squadra: chi vorrà portarlo via dovrà presentare un’offerta all’altezza. Ma la sensazione è che la separazione, ormai, sia solo questione di tempo.

