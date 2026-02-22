Karl compie 18 anni e il Bayern lo blinda: contratto fino al 2029, arriverà anche l'adeguamento

Quella di oggi è una giornata che segna un passaggio chiave nella carriera di Lennart Karl: il talento tedesco compie 18 anni e, con la maggiore età, scattano automaticamente alcune clausole contrattuali.

Come rivelato da Sky Sport DE, il suo attuale accordo con il Bayern Monaco si trasforma in un contratto da professionista con scadenza fissata al 2029. Un segnale forte da parte del club bavarese, che considera Karl uno dei prospetti più promettenti del proprio vivaio. Al momento, il giovane percepisce uno stipendio intorno ai due milioni di euro lordi a stagione, bonus esclusi. Tuttavia, la dirigenza del Bayern starebbe già lavorando a un ulteriore adeguamento per blindarlo a lungo termine ed evitare possibili assalti dall’estero. Diversi top club europei, infatti, hanno iniziato a monitorare con attenzione la sua crescita e avrebbero già manifestato un interesse concreto.

Proprio per questo motivo, nei piani del Bayern ci sarebbe una nuova estensione contrattuale con sensibile ritocco dell’ingaggio: dietro le quinte si parla di una fascia compresa tra i cinque e gli otto milioni di euro lordi annui. Dal canto suo, Karl non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Monaco: il classe 2008 è totalmente concentrato sul progetto Bayern e si dice aperto alla firma di un accordo a lunghissimo termine. Un’intesa che, salvo sorprese, potrebbe arrivare nei prossimi mesi e consolidare ulteriormente il suo futuro in Baviera.