Ufficiale Middlesbrough ambizioso, altro rinforzo di spessore: dal Newcastle ecco Targett

Il Middlesbrough mette a segno un altro colpo di mercato: Matt Targett arriva in prestito annuale dal Newcastle United. Il difensore mancino, con grande esperienza in Premier League, andrà a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Rob Edwards, portando qualità e affidabilità sulla corsia sinistra.

Cresciuto nel settore giovanile del Southampton, Targett vanta oltre 200 presenze in carriera, la maggior parte delle quali maturate nella massima serie inglese. Con i Saints ha collezionato 63 presenze prima di trasferirsi all’Aston Villa, dove ha giocato 89 gare, distinguendosi in particolare nella stagione 2020/21: fu infatti l’unico calciatore a partire titolare in tutte le 38 partite di Premier League, venendo premiato come Players’ Player of the Year dal club di Birmingham.

Dopo una breve parentesi in prestito al Fulham, nel gennaio 2022 passò al Newcastle, inizialmente in prestito, prima che i Magpies ne completassero l’acquisto definitivo per 15 milioni di sterline. Nelle ultime stagioni ha faticato a trovare continuità, ma resta un profilo di esperienza e solidità, ideale per dare equilibrio a una squadra che punta con decisione alla promozione. Con il suo arrivo, il Middlesbrough raggiunge quota sette acquisti in questa finestra di mercato: oltre a Targett, sono approdati al Riverside Stadium anche Alfie Jones, Callum Brittain, Abdoulaye Kanté, Sontje Hansen, Sverre Nypan e Adilson Malanda. Una campagna acquisti ambiziosa che conferma le intenzioni del club: alzare l’asticella e competere ai vertici della Championship.