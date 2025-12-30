Un anno da ricordare per Lennart Karl: la stellina del Bayern fa sognare la Germania

A soli 17 anni, Lennart Karl si è imposto come una delle maggiori promesse del calcio tedesco. La giovane ala del Bayern Monaco ha saputo sfruttare le opportunità concesse in questa stagione per guadagnarsi un posto fisso nell’undici titolare, scatenando entusiasmo attorno al suo nome. I numeri parlano chiaro: 6 gol e 2 assist finora, un impatto immediato che ne spiega la crescente popolarità e le prime chiamate per la Mannschaft, indicandolo come simbolo del ricambio generazionale nella Germania.

Il talento di Karl si riflette anche sul mercato. Secondo Transfermarkt, il suo valore è già salito a 60 milioni di euro, record assoluto per un giocatore tedesco della sua età, superando persino la valutazione raggiunta da Florian Wirtz prima dei 18 anni. In Baviera lo chiamano affettuosamente "Lenni" e la Bundesliga lo indica come il giocatore del momento. Anche Rudi Völler, direttore sportivo della federazione, ha lodato la crescita del giovane: "È fantastico vederlo giocare. Ma il futuro del calcio tedesco passa anche da altri giovani come Saïd El Mala e Assan Ouédraogo, che ha segnato contro la Slovacchia. Sei mesi fa nessuno avrebbe immaginato tre talenti così emergere contemporaneamente". Völler non ha escluso un eventuale inserimento di Karl nella nazionale maggiore in vista del prossimo Mondiale, se manterrà questo livello.

Il futuro immediato, però, sarà denso di sfide. Nel 2026 dovrà lottare per assicurarsi il posto, considerando il ritorno di Jamal Musiala dopo la frattura al perone, e la concorrenza di Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise nell’attacco del Bayern. La sfida è dura, ma Karl ha già dimostrato di saper parlare sul campo, promettendo un futuro luminoso nel calcio tedesco ed europeo.