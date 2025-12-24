Vuoi essere la nuova fidanzata di Lamine Yamal? Devi amare i biscotti, specie di notte

Più dei capelli platinati, più del calcio e del disordire. Lamine Yamal cerca una cosa ben precisa in una ragazza, vale a dire un alto grado di sopportazione alle briciole, visto il suo amore per i biscotti. "Ho un problema. Mi addormento sempre presto per potermi svegliare nel cuore della notte...non per guardare l’ora, ma per mangiare biscotti. Mi piace tantissimo, è la cosa che preferisco fare. Ecco perché non posso avere una fidanzata. Mi sveglio sempre di notte per mangiare biscotti", ha detto nel primo e unico video YouTube pubblicato sul suo nuovo e fiammante account.

L'ultima fiamma dell'asso del Barcellona è stata la cantante Nicki Nicole, cantante argentina, che qualche settimana fa ha chiarito che la loro storia è finita. La 25enne non si è dilungata troppo: "Confermo che io e Lamine non stiamo più insieme. Non ci vediamo da quando ho lasciato Barcellona. Non avevamo intenzione di rendere pubblica la cosa, ma siamo stati costretti a farlo", ha spiegato Nicole, prima di ribadire che non c'è stato alcun tradimento: "Posso confermare che non c'è stata infedeltà. Se fossi stata vittima di questo lo direi pubblicamente, come ho fatto in passato".

Forse alla cantante non andava proprio giù il discorso delle briciole sul letto, chissà.