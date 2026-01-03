Monaco contro Lione, sfida d'alto rango. Il Lille gioca in casa: il programma della Ligue 1

Prosegue oggi la 17^ giornata di Ligue 1, che ha visto ieri il Lens vincere sul campo del Tolosa con un secco 0-3. Si parte con Monaco-Lione: due squadre per anni protagoniste ai massimi livelli in Francia e ora bisognose di punti per restare attaccate al treno Champions. Una coppa a cui punta anche il Lille, che ospita il Rennes. Da citare, infine, l'incontro tra Nizza e Strasburgo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Il programma della 17^ giornata della Ligue 1

Venerdì 2 giugno

Tolosa - Lens ore 0-3

Sabato 3 giugno

Monaco - Lione ore 17:00

Nizza - Strasburgo ore 19:00

Lille - Rennes ore 21:05

Domenica 4 gennaio

Marsiglia - Nantes ore 15:00

Le Havre - Angers ore 17:15

Lorient - Metz ore 17:15

Brest - Auxerre ore 17:15

Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45

La classifica della Ligue 1

Lens – 40 punti (17)

PSG – 36 punti (16)

Olympique Marsiglia – 32 punti (16)

Lilla – 32 punti (16)

Lione – 27 punti (16)

Rennes – 27 punti (16)

Racing Strasburgo – 23 punti (16)

Tolosa – 23 punti (17)

Monaco – 23 punti (16)

Angers – 22 punti (16)

Brest – 19 punti (16)

Lorient – 18 punti (16)

Nizza – 17 punti (16)

Paris – 16 punti (16)

Le Havre – 15 punti (16)

Auxerre – 12 punti (16)

Nantes – 11 punti (16)

Metz – 11 punti (16)