Monaco contro Lione, sfida d'alto rango. Il Lille gioca in casa: il programma della Ligue 1
Prosegue oggi la 17^ giornata di Ligue 1, che ha visto ieri il Lens vincere sul campo del Tolosa con un secco 0-3. Si parte con Monaco-Lione: due squadre per anni protagoniste ai massimi livelli in Francia e ora bisognose di punti per restare attaccate al treno Champions. Una coppa a cui punta anche il Lille, che ospita il Rennes. Da citare, infine, l'incontro tra Nizza e Strasburgo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 17^ giornata della Ligue 1
Venerdì 2 giugno
Tolosa - Lens ore 0-3
Sabato 3 giugno
Monaco - Lione ore 17:00
Nizza - Strasburgo ore 19:00
Lille - Rennes ore 21:05
Domenica 4 gennaio
Marsiglia - Nantes ore 15:00
Le Havre - Angers ore 17:15
Lorient - Metz ore 17:15
Brest - Auxerre ore 17:15
Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45
La classifica della Ligue 1
Lens – 40 punti (17)
PSG – 36 punti (16)
Olympique Marsiglia – 32 punti (16)
Lilla – 32 punti (16)
Lione – 27 punti (16)
Rennes – 27 punti (16)
Racing Strasburgo – 23 punti (16)
Tolosa – 23 punti (17)
Monaco – 23 punti (16)
Angers – 22 punti (16)
Brest – 19 punti (16)
Lorient – 18 punti (16)
Nizza – 17 punti (16)
Paris – 16 punti (16)
Le Havre – 15 punti (16)
Auxerre – 12 punti (16)
Nantes – 11 punti (16)
Metz – 11 punti (16)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.