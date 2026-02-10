Ufficiale Mourinho lo aveva fatto esordire, ora il Benfica lo cede: Ivan Lima se ne va in Polonia

Il Benfica ha annunciato ufficialmente questo martedì di aver raggiunto un accordo con il Piast Gliwice per la cessione a titolo definitivo di Ivan Lima. Il club di Lisbona non ha reso note le cifre dell’operazione, limitandosi a salutare l’esterno offensivo con un messaggio di augurio: "I migliori successi sportivi e le migliori fortune a livello personale", si legge nella nota diffusa dalle Aquile.

Classe 2004, Ivan Lima lascia il Benfica dopo 15 stagioni trascorse nel club, dove era approdato in giovanissima età. Ala rapida e tecnica, il portoghese è stato uno dei primi prodotti del vivaio a ottenere la fiducia di José Mourinho, che ne aveva promosso l’esordio in prima squadra. Il debutto ufficiale è arrivato nella sfida di Taça de Portugal contro il Chaves, seguita da una presenza in campionato nella gara interna contro l’Arouca, valida per la nona giornata della Liga Betclic.

In questa stagione, Ivan Lima è stato impiegato soprattutto con la squadra B, collezionando 20 presenze e un assist, continuando il suo percorso di crescita in Segunda Liga. Negli ultimi giorni di mercato il suo nome era stato accostato al Trabzonspor, ma la destinazione finale sarà invece la Polonia. Il Piast Gliwice, attualmente decimo in Ekstraklasa, punta sul talento portoghese per rinforzare il reparto offensivo e offrirgli continuità e spazio a livello di prima squadra. Per Ivan Lima si apre così una nuova tappa della carriera, lontano da Lisbona ma con l’obiettivo di affermarsi nel calcio europeo.