Il Villarreal ha già festeggiato la salvezza. Ora può sognare la Champions

Il successo di ieri del Villarreal sull'Espanyol ha un duplice significato: da un lato il Sottomarino Giallo ha agganciato l'Atletico Madrid al terzo posto ne LaLiga, blindando il posizionamento Champions con un +7 sul Betis quinto. Dall'altro ha raggiunto matematicamente… la salvezza.

Un traguardo, quest'ultimo, festeggiato in grande stile dal club della Comunidad Valenciana. Da sempre infatti il Villarreal ha messo la salvezza in cima ai propri obiettivi e da ieri l'obiettivo è stato centrato. Almeno sulla carta, fin tanto che la matematica non darà l'ultima certezza. E così il club si è ritrovato all'interno della sede per un brindisi.

Il punteggio necessario a far scattare i festeggiamenti era stato in realtà già raggiunto, col Villarreal che da sempre, dati storici alla mano, considera la soglia dei 42 punti come quella utile per una quasi certa salvezza. "Mai prima di oggi il Villarreal era arrivato a febbraio con la simbolica cifra di 42 punti raggiunti, utili per la salvezza", ha scritto il club.